Filippine, più di 10 mila sfollati per l'arrivo del tifone Ragasa

Più di 10.000 sfollati si sono rifugiati oggi nelle scuole e nei centri di evacuazione delle Filippine, mentre forti piogge e venti impetuosi del super tifone Ragasa si abbattevano sull’estremo Nord del Paese. Il tifone, che sta guadagnando forza mentre procede in rotta di collisione con la Cina meridionale, dovrebbe interessare le isole Babuyan delle Filippine intorno a mezzogiorno. Le isole, scarsamente popolate, si trovano a circa 740 chilometri a Sud di Taiwan, dove sono in corso anche evacuazioni su scala ridotta. Alle 11 (0300 GMT), sono stati segnalati venti massimi sostenuti di 21 chilometri orari al centro della tempesta, con raffiche fino a 265 km/h man mano che si spostava verso Ovest in direzione dei Babuyani, come indica il servizio meteorologico nazionale.