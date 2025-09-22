Allarme droni all'aeroporto di Copenaghen, scalo chiuso

L’aeroporto di Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi, tra i quali Dr.dk, citando la polizia locale.

Da dopo le 20 di era nessun aereo può decollare o atterrare allo scalo della capitale danese. Decine di voli sono stati dirottati altrove o cancellati.

Sono 35 i voli diretti all’aeroporto di Copenaghen che sono stati dirottati verso altri scali a causa della situazione dei droni. Malmö, Billund, Aarhus e Göteborg hanno ricevuto il maggior numero di

voli. Lo rende noto Flightradar24.