Parigi, spunta un capolavoro sconosciuto di Picasso: andrà all’asta

Un capolavoro sconosciuto di Pablo Picasso è venuto alla luce e sarà battuto all’asta il 24 ottobre. Il dipinto, un ritratto della sua compagna Dora Maar dipinto nel 1943 e di proprietà della famiglia dell’uomo che l’aveva acquistato nel 1944, è stato presentato all’Hotel Drouot di Parigi, dove si svolgerà l’asta. Dipinto a olio, grande 80 x 60 centimetri e intitolato «Busto di donna con cappello a fiori», è stimato intorno agli otto milioni di euro, un prezzo di partenza che, secondo Christophe Lucien, banditore responsabile della vendita, «potrebbe salire alle stelle». Fu dipinto da Picasso l’11 luglio 1943 e acquistato nell’agosto del 1944 dal nonno degli attuali proprietari, un importante collezionista francese.