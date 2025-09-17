Israele apre per 48 ore un nuovo passaggio per la fuga da Gaza

Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato stamattina ai cittadini della Striscia di aver aperto una seconda via di evacuazione per consentire di fuggire da Gaza City, mentre l’esercito dello Stato ebraico avanza nella principale città dell’enclave palestinese.

La via, lungo Sala-al-Din Street nel sud nella Striscia, sarà aperta da mezzogiorno di oggi a mezzogiorno di venerdì, ha annunciato in arabo su X il portavoce militare israeliano Avichay Adraee.

Fonti mediatiche di Gaza riferiscono intanto che le forze israeliane hanno continuato a bombardare la città e altre parti della Striscia durante la notte, ferendo o uccidendo diverse persone.