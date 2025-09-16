La Commissione d'inchiesta Onu: A Gaza è genocidio»

Investigatori delle Nazioni Unite hanno dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un «genocidio» a Gaza dall’ottobre 2023, con «l’intento di distruggere i palestinesi» presenti nel territorio. «Siamo giunti alla conclusione che a Gaza si sta verificando un genocidio e che la responsabilità ricade sullo Stato di Israele», ha dichiarato Navi Pillay, capo della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.

La commissione ha concluso che le autorità e le forze armate israeliane, dall’ottobre 2023, hanno commesso «quattro dei cinque atti genocidi» elencati nella Convenzione sul genocidio del 1948. Si tratta di «uccidere membri del gruppo, causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte e imporre misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo».

Gli inquirenti hanno affermato che dichiarazioni esplicite delle autorità civili e militari israeliane, insieme al modello di condotta della forza israeliana, «indicavano che gli atti genocidi erano stati commessi con l’intento di distruggere i palestinesi nella Striscia di Gaza come gruppo». Il rapporto ha concluso che il presidente israeliano Isaac Herzog, il primo ministro Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant hanno «incitato alla commissione di genocidio e che le autorità israeliane non hanno preso provvedimenti contro di loro per punire tale incitamento».

«La responsabilità di questi crimini atroci ricade sulle più alte cariche delle autorità israeliane», ha dichiarato Pillay, 83 anni, ex giudice sudafricano che un tempo ha presieduto il tribunale internazionale per il Ruanda e ha ricoperto anche l’incarico di responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani.