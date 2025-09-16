Guerra in Ucraina, Rubio: «Possibile un incontro Trump-Zelensky»

Il presidente Donald Trump probabilmente incontrerà la sua controparte ucraina Volodymyr Zelensky la prossima settimana e spera ancora di mediare un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio, in partenza da Tel Aviv per Doha. Trump ha avuto «diverse telefonate con Putin, diversi incontri con Zelensky, incluso probabilmente di nuovo la prossima settimana a New York», dove i leader si riuniranno per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto Rubio ai giornalisti in Israele.

Intanto, le forze di difesa aerea russa hanno distrutto e intercettato 87 droni ucraini su varie regioni della Russia durante la notte, di cui 30 nel Kursk. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, ripreso dall’agenzia Tass. «Nella notte tra le 23 e le 6 (ora di Mosca), 87 droni ucraini sono stati distrutti e intercettati dai sistemi di difesa aerea in servizio: 30 sul territorio della regione di Kursk, 18 sul territorio del territorio di Stavropol, 11 sul territorio della regione di Rostov, 10 droni sul territorio della regione di Bryansk, 5 sul territorio della regione di Tula, 4 sul territorio della regione di Ryazan, 3 sul territorio della Repubblica di Crimea, 2 droni sui territori delle regioni di Volgograd e Voronezh, 1 sul territorio della regione di Ninij Novgorod e sul Mar Nero», ha affermato il dipartimento. Nel contempo, durante i combattimenti, l’esercito russo ha preso il controllo di circa 5 km dell’autostrada H-26 nella zona di Stepova Novoselivka, che porta a Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Lo ha riferito alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko. «Nel corso delle ostilità attive, le nostre truppe hanno preso il controllo di circa 5 km dell’autostrada H-26 nella zona di Stepova Novoselivka, che porta a Kupyansk, nella regione di Kharkiv», ha affermato. Marochko ha aggiunto che, avanzando in quest’area, le forze russe hanno ampliato la zona di controllo a nord-ovest di Stepova Novoselivka e ridotto la distanza dalla stazione ferroviaria di Pishchane.