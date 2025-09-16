Gaza brucia, il bilancio degli attacchi israeliani: 62 morti

Un’ora prima di mezzanotte l’esercito israeliano ha iniziato l’attacco di terra a Gaza City. Il cielo ha preso il colore arancione delle bombe illuminanti. La notte è scomparsa dalla città: missili lanciati dai caccia, incessanti colpi di artiglieria, droni hanno provocato potenti esplosioni. I boati si sono sentiti nel centro di Israele. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti e la fuga di massa dalla zona nord-occidentale.
Il bilancio degli attacchi
L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell’enclave.
Il ministro israeliano Katz: Gaza brucia
L’ufficio del ministro della Difesa Israel, Katz ha dichiarato, sullo sfondo delle notizie palestinesi relative a significativi attacchi nel nord di Gaza, che «Gaza sta bruciando. L’IDF sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati dell’IDF stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finchè la missione non sarà completata». La notizia è pubblicata da Ynet.
Rubio: Hamas ha poco tempo
Gli israeliani hanno iniziato le operazioni in quella zona (Gaza City). Riteniamo quindi che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo sia molto breve. Non abbiamo più mesi a disposizione, ma probabilmente solo giorni e forse qualche settimana», ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore. «La nostra prima scelta è che tutto questo finisca con un accordo negoziato in cui Hamas dichiari: Ci smilitarizzeremo, non saremo più una minaccia», ha affermato Rubio che ha aggiunto «se c’è un Paese al mondo che potrebbe aiutare a porre fine a tutto questo attraverso i negoziati, quello è il Qatar».
Caricamento commenti
Commenta la notizia