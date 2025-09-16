Gaza brucia, il bilancio degli attacchi israeliani: 62 morti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
In meno di un'ora 37 attacchi in 20 minutì. Potenti esplosioni e avanzano i tank nella Striscia

epaselect epa12380209 Palestinians inspect the rubble of the Al-Ghafari residential tower after it was hit by an Israeli airstrike in Gaza City, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/HAITHAM IMAD

Un’ora prima di mezzanotte l’esercito israeliano ha iniziato l’attacco di terra a Gaza City. Il cielo ha preso il colore arancione delle bombe illuminanti. La notte è scomparsa dalla città: missili lanciati dai caccia, incessanti colpi di artiglieria, droni hanno provocato potenti esplosioni. I boati si sono sentiti nel centro di Israele. I media della Striscia hanno segnalato 37 attacchi in 20 minuti e la fuga di massa dalla zona nord-occidentale.

Il bilancio degli attacchi

L’agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell’enclave.

Il ministro israeliano Katz: Gaza brucia

L’ufficio del ministro della Difesa Israel, Katz ha dichiarato, sullo sfondo delle notizie palestinesi relative a significativi attacchi nel nord di Gaza, che «Gaza sta bruciando. L’IDF sta colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche e i soldati dell’IDF stanno combattendo coraggiosamente per creare le condizioni per il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas. Non ci arrenderemo e non torneremo indietro, finchè la missione non sarà completata». La notizia è pubblicata da Ynet.

Rubio: Hamas ha poco tempo

Gli israeliani hanno iniziato le operazioni in quella zona (Gaza City). Riteniamo quindi che il tempo a disposizione per raggiungere un accordo sia molto breve. Non abbiamo più mesi a disposizione, ma probabilmente solo giorni e forse qualche settimana», ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele per recarsi in Qatar in veste di mediatore. «La nostra prima scelta è che tutto questo finisca con un accordo negoziato in cui Hamas dichiari: Ci smilitarizzeremo, non saremo più una minaccia», ha affermato Rubio che ha aggiunto «se c’è un Paese al mondo che potrebbe aiutare a porre fine a tutto questo attraverso i negoziati, quello è il Qatar».

