Trump: «Dovrò fare incontrare Putin e Zelensky, perché sono incapaci di parlare tra loro»

«Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè Putin e Zelensky odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro»: lo ha detto Donald Trump ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.

Intanto, la guerra non si ferma. I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto o intercettato sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte, secondo quanto riferito alla Tass dal ministero della Difesa russo. «Nella scorsa notte, le forze di difesa aerea in servizio hanno intercettato o distrutto sei droni ad ala fissa ucraini nella regione di Belgorod», ha affermato il ministero.

Le truppe russe a Volchansk, dove le forze ucraine stanno opponendo una «feroce resistenza», sono avanzate e hanno rafforzato la loro posizione sulla riva sinistra della città, hanno riferito alla Tass le agenzie di sicurezza russe. «A Volchansk, sulla riva sinistra del fiume Volchya, il nemico sta opponendo una feroce resistenza e subendo pesanti perdite. Durante i combattimenti, i soldati del Gruppo di Battaglia Nord sono avanzati di 200 metri, espandendo le loro posizioni sulla riva sinistra della città», hanno affermato le agenzie. In precedenza, le forze di sicurezza avevano riferito che pesanti scontri continuavano sulla riva sinistra di Volchansk e nella parte orientale della città, con l’esercito ucraino che stava ridistribuendo le riserve in quelle aree.