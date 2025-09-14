Nuovo attacco israeliano a Gaza City: almeno un morto e diversi feriti

Almeno una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro un’auto nei pressi dell’ospedale al-Shifa di Gaza City questa mattina. Lo scrive Al Jazeera.

Secondo l’emittente qatarina sono stati segnalati bombardamenti di artiglieria e spari nelle zone orientali di Gaza City, e bombardamenti da imbarcazioni nella parte occidentale di Gaza City. Nel sud di Gaza, è stata segnalata la demolizione di edifici a est e a nord-est di Khan Younis. Il rumore delle esplosioni, spiega la tv, ha anche interrotto il lavoro di un collega che stava trasmettendo in diretta e spiegando che i caccia israeliani «stanno colpendo gli edifici di Gaza City ogni 10-15 minuti».

Al Jazeera ricorda che almeno 62 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di ieri a Gaza, di cui 49 a Gaza City e che, secondo l’agenzia di Protezione civile locale, oltre 6.000 palestinesi a Gaza sono rimasti senza casa ieri a causa degli intensi bombardamenti israeliani.