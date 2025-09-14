Gli auguri del mondo per i 70 anni di Papa Leone

«Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera, tante grazie a tutti». Lo ha detto il Papa alla fine dell’Angelus, mentre la piazza applaudiva e le bande musicali presenti hanno cominciato a suonare per fare gli auguri al Pontefice.
Tantissimi gli auguri arrivati al Pontefice dal mondo della politica, delle istuzioni e della società civile. Ma anche fuori dallo Stivale non sono mancati i messaggi e l’affetto per Prevost.
Tra i primi auguri che sono arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei piccoli ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone fin dal primo istante della sua elezione, l’8 maggio. Oggi Papa Prevost compie 70 anni e un Papa di quest’età non si vedeva da oltre trent’anni. Bisogna infatti risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI che Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, in questi quattro mesi di pontificato, ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e anche da una tenuta fisica propria degli sportivi, quale lui è.
La diocesi di Roma ha inviato gli auguri al Papa per i suoi 70 anni. «Mentre condividiamo le sue preoccupazioni, soprattutto per i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo, Le auguriamo di poter realizzare quanto desidera il Suo cuore e di continuare a seminare speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo», sottolinea il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.
E anche la Cei ha espresso i suoi auguri di compleanno a Papa Leone. «In questi tempi difficili, ci uniamo a lei, Padre Santo, nell’invocazione per una “pace disarmata e disarmante” in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta. Mentre continuiamo a farci prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana, auspichiamo che l’unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto».
«Desidero assicurarle, Padre Santo, che nel proseguimento della sua alta missione apostolica potrà sempre contare sulla collaborazione della Repubblica Italiana, che ritrova nel Suo messaggio di rispetto per la centralità dell’essere umano, di servizio e di unità il riflesso dei valori della propria Costituzione - è quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella -. Con l’auspicio di poterla presto ricevere al Palazzo del Quirinale, La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione».
«Le esprimiamo profonda gratitudine per le parole commoventi e di grande vicinanza espresse nel recente video messaggio indirizzato alla nostra comunità. Il Suo saluto ci ha toccati nel profondo e ha rinnovato in tutti noi il senso di speranza e di umanità che Lampedusa rappresenta ogni giorno». Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, a nome di Lampedusa e Linosa, in occasione del settantesimo compleanno di Papa Leone XIV. «La notizia di una sua prossima visita nella nostra isola ci riempie di gioia e orgoglio. Sarà per noi un onore immenso accoglierla e mostrarle da vicino il cuore pulsante di una terra che, pur tra mille difficoltà, continua ad aprirsi al mondo con dignità e solidarietà - ha aggiunto il primo cittadino - . Che questo importante traguardo anagrafico sia per Sua Santità un momento di gioia e rinnovata forza nello svolgimento del suo altissimo ministero».
