Gli auguri del mondo per i 70 anni di Papa Leone

«Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera, tante grazie a tutti». Lo ha detto il Papa alla fine dell’Angelus, mentre la piazza applaudiva e le bande musicali presenti hanno cominciato a suonare per fare gli auguri al Pontefice.

Tantissimi gli auguri arrivati al Pontefice dal mondo della politica, delle istuzioni e della società civile. Ma anche fuori dallo Stivale non sono mancati i messaggi e l’affetto per Prevost.

Tra i primi auguri che sono arrivati sulla sua scrivania ci sono i disegni dei piccoli ricoverati al Bambino Gesù. Coloratissimi, affettuosi e soprattutto carichi di speranza per quella pace invocata da Papa Leone fin dal primo istante della sua elezione, l’8 maggio. Oggi Papa Prevost compie 70 anni e un Papa di quest’età non si vedeva da oltre trent’anni. Bisogna infatti risalire ai 70 anni di Wojtyla nel 1990, perché sia Benedetto XVI che Francesco sono saliti sul soglio di Pietro con qualche anno in più. E Prevost, in questi quattro mesi di pontificato, ha mostrato tutta la sua energia, a partire dalla sua agenda sempre strapiena e anche da una tenuta fisica propria degli sportivi, quale lui è.