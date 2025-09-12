Sale la tensione, Russia e Bielorussia avviano esercitazioni militari congiunte

La Polonia si blinda e schiera 40 mila soldati al confine. Mentre la Russia e il suo alleato chiave, la Bielorussia, oggi hanno avviato esercitazioni militari congiunte, in un contesto di tensioni con i paesi della Nato dopo che la Polonia ha accusato Mosca di aver lanciato droni d’attacco nel suo spazio aereo. «Le manovre strategiche congiunte degli eserciti russo e bielorusso sono iniziate», ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota. Queste esercitazioni, che si svolgono mentre l’esercito russo avanza sul fronte ucraino, suscitano grande preoccupazione nei paesi della Nato.