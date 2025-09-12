Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Il presunto killer di Kirk si consegna, Trump: «Spero nella pena di morte»

Il presunto killer di Kirk si consegna, Trump: «Spero nella pena di morte»

di

(FILES) US political activist Charlie Kirk speaks before a live interview with US commentator Tucker Carlson and former US President and Republican presidential candidate Donald Trump during the finale of the Tucker Carlson Live Tour at Desert Diamond Arena in Glendale, Arizona, on October 31, 2024. According to US media reports on September 10, 2025, right-wing activist Charlie Kirk was shot while speaking at a university in Utah. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Il presunto killer di Charlie Kirk è stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, un uomo di fede. Lo ha detto Donald Trump in una intervista a Fox.

Donald Trump si aspetta che il killer di Charlie Kirk sia condannato a morte. Lo ha detto il presidente Usa annunciando alla Fox la cattura del presunto assassino dell’influencer di destra. «Kirk era la persona eccellente e non meritava» quello che gli è successo, ha detto Trump. Le autorità locali, ha aggiunto, «hanno fatto un ottimo lavoro, tutti hanno collaborato». «Tutto si è sistemato» ha concluso.

