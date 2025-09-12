Il presunto killer di Kirk si consegna, Trump: «Spero nella pena di morte»

Il presunto killer di Charlie Kirk è stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, un uomo di fede. Lo ha detto Donald Trump in una intervista a Fox.

Donald Trump si aspetta che il killer di Charlie Kirk sia condannato a morte. Lo ha detto il presidente Usa annunciando alla Fox la cattura del presunto assassino dell’influencer di destra. «Kirk era la persona eccellente e non meritava» quello che gli è successo, ha detto Trump. Le autorità locali, ha aggiunto, «hanno fatto un ottimo lavoro, tutti hanno collaborato». «Tutto si è sistemato» ha concluso.