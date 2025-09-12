Usa, la caccia al killer di Kirk: mostrato un video e spuntano 7 mila segnalazioni

Le autorità mostrano un video del killer di Charlie Kirk. L’uomo si vede saltare a terra dal tetto da dove ha aperto il fuoco e allontanarsi. «Speriamo che questo e le foto» aiutino nelle ricerche, ha detto il governatore dello Utah Spencer Cox invitando il pubblico a collaborare e a fornire tutte le informazioni a disposizione.

Intanto, il governatore dello Utah Spencer Cox parlando delle indagini legate all’omicidio ha dichiarato in conferenza stampa che «in questo momento non possiamo svolgere il nostro lavoro senza l’aiuto dei cittadini» ricordando che la popolazione ha fornito ad oggi più di 7.000 segnalazioni e indizi.

L’Fbi ha spiegato che non riceveva così tante segnalazioni digitali dal pubblico dai tempi dell’attentato alla maratona di Boston. «Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Qualsiasi video o foto in vostro possesso... dovrebbe essere inviato alla nostra linea dedicata alle segnalazioni digitali» ha infine concluso.