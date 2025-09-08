Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Francia, cade il governo Bayrou: l'Assemblée Nationale nega la fiducia

Francia, cade il governo Bayrou: l'Assemblée Nationale nega la fiducia

di

epa12362511 French Prime Minister Francois Bayrou walks to the rostrum as his government faces a vote of confidence at the French National Assembly in Paris, France, 08 September 2025. The confidence vote comes after the French prime minister activated Article 49.1 of the Constitution. EPA/YOAN VALAT

È caduto oggi dopo meno di 9 mesi il governo francese del centrista François Bayrou. L’Assemblée Nationale, davanti alla quale si era presentato con un discorso di politica generale, ha votato oggi a larga maggioranza contro la fiducia: 194 voti a favore, 364 contrari.

La differenza fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampia del previsto. I voti della coalizione della maggioranza erano stati calcolati alla vigilia in 220, mentre soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell’urna. Hanno invece fatto il pieno, e oltre, le opposizioni dell’intera gauche e dell’estrema destra.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province