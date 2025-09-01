Afghanistan, sisma di magnitudo 6: almeno 622 morti e 1.500 feriti

Il forte terremoto che ha colpito l’Afghanistan orientale ha ucciso almeno 622 persone e ne ha ferite almeno altre 1.500. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno afghano, mentre le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma.

Il terremoto di magnitudo 6 ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Le vittime nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

«Purtroppo, il terremoto di questa notte ha causato vittime e danni materiali in alcune delle nostre province orientali», ha scritto su X il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

«In questo momento, i funzionari locali e i residenti stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone colpite. Sono in arrivo anche squadre di soccorso dalla capitale e dalle province vicine. Tutte le risorse disponibili saranno utilizzate per il soccorso e l’assistenza alla popolazione», ha aggiunto.