Afghanistan, sisma di magnitudo 6: almeno 622 morti e 1.500 feriti

Il forte terremoto che ha colpito l’Afghanistan orientale ha ucciso almeno 622 persone e ne ha ferite almeno altre 1.500. Lo ha annunciato il ministero dell’Interno afghano, mentre le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma.
Il terremoto di magnitudo 6 ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Le vittime nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.
«Purtroppo, il terremoto di questa notte ha causato vittime e danni materiali in alcune delle nostre province orientali», ha scritto su X il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.
«In questo momento, i funzionari locali e i residenti stanno facendo tutto il possibile per soccorrere le persone colpite. Sono in arrivo anche squadre di soccorso dalla capitale e dalle province vicine. Tutte le risorse disponibili saranno utilizzate per il soccorso e l’assistenza alla popolazione», ha aggiunto.
Circa 20 minuti dopo il terremoto, secondo l’USGS, una scossa di assestamento di magnitudo 4,5 ha colpito la stessa regione, seguita da una scossa di magnitudo 5,2, entrambe a una profondità di 10 km (6,21 miglia).
