Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Raid israeliano a Gaza, ucciso Abu Obeida: era il portavoce del braccio armato di Hamas

Raid israeliano a Gaza, ucciso Abu Obeida: era il portavoce del braccio armato di Hamas

di

epa02094077 Supporters listen as Abu Obeida (unseen), a spokesman for Hamas's armed wing the Ezzedine Al-Qassam Brigade, holds a press conference in Gaza City on 26 March 2010 Two Israeli soldiers have been killed in an exchange of fire with Hamas militants who were planting explosives along the security fence in the southern Gaza Strip. EPA/ALI ALI

Una fonte palestinese ha riferito questa mattina ai canali Al Arabiya e Al Hadath che il portavoce delle Brigate Qassam, l’ala militare di Hamas, noto come Abu Obeida, è stato ucciso. La fonte  palestinese ha confermato che Israele ha preso di mira una casa in cui si trovava il portavoce di Qassam e che il bombardamento israeliano ha causato la morte di tutte le persone presenti.

La fonte ha riferito che la famiglia di Abu Obeida e i leader delle Brigate Qassam hanno confermato la sua morte dopo aver esaminato il corpo. Un portavoce israeliano aveva annunciato ieri che un importante leader di Hamas era stato preso di mira a Gaza.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province