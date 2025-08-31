Corsa al riarmo contro la Cina, il Giappone fatica a reclutare soldati

Le autorità nipponiche devono fare i conti col disinteresse dei giovani nei confronti delle forze armate: un lavoro considerato pericoloso, con stipendi modesti e pensionamento anticipato intorno ai 56 anni. Anche il basso tasso di natalità e il declino demografico in tutto l’arcipelago ostacolano il reclutamento.

Tokyo sta cercando di rafforzare le sue capacità militari in particolare nelle regioni meridionali, come Okinawa, un’area strategica per il monitoraggio della Cina, dello Stretto di Taiwan e della penisola coreana.

Il Giappone ha iniziato ad aumentare il bilancio della difesa nel 2023, con l’obiettivo di raggiungere il 2% del Pil entro l’anno fiscale 2027/28, un obiettivo ulteriormente spinto dall’amministrazione Trump. Tokyo teme che Pechino possa tentare un’acquisizione forzata di Taiwan, che potrebbe coinvolgere i soldati giapponesi nel conflitto a fianco di Washington.

Impegnato nel potenziamento della sua sicurezza in risposta alla crescente minaccia della Cina nella regione, il Giappone fatica a reclutare nuovi giovani soldati per rafforzare le sue truppe. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, solo la metà delle 20 mila unità previste è stata reclutata, quindi manca ancora all’appello il 10% degli effettivi a regime, ovvero 250 mila soldati.

Secondo Kazuyuki Shioiri, membro di un reggimento di fanteria di Okinawa, l’aumento della spesa militare potrebbe «migliorare le condizioni di lavoro dei soldati». «Stiamo cercando un’ampia gamma di profili, poiché la situazione della sicurezza nazionale si sta diversificando, spaziando dalla sicurezza informatica alla difesa spaziale, dalla guerra elettromagnetica e, naturalmente, all’intelligence», ha sottolineato Shioiri.

Dato il contesto di sicurezza, a giugno il premier Shigeru Ishiba ha reso il rafforzamento delle Forze di Autodifesa una priorità assoluta. Tuttavia, il passato militarista evoca ricordi amari per molti giapponesi, la cui Costituzione, redatta dagli Stati Uniti dopo la Seconda guerra mondiale e che gode di un ampio sostegno pubblico, proibisce a Tokyo l’uso della forza e non riconosce le Forze di Autodifesa come esercito ufficiale.

Secondo un sondaggio Gallup International pubblicato lo scorso anno, solo il 9% degli intervistati giapponesi combatterebbe per il proprio Paese in caso di guerra, mentre il 50% rifiuterebbe. In confronto, il 46% dei sudcoreani e il 41% degli americani hanno dichiarato di essere disposti a servire il proprio Paese se necessario.