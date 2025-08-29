Yemen, il primo ministro Houthi ucciso in un raid israeliano

Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo Houthi che controlla parte dello Yemen, è stato ucciso in un attacco sferrato ieri da Israele su Sanàa. Lo riferiscono fonti ben informate al quotidiano yemenita Aden Al-Rad.

La notizia è stata riportata anche dall’emittente yemenita Al-Jumhuriya, secondo la quale Al-Rahwi è morto nel bombardamento di un’abitazione a Sanàa dove si trovava insieme ad altri alti funzionari della milizia sciita, alcuni dei quali sarebbero periti con lui. L’operazione in cui sarebbe morto il capo del governo Houthi, sottolinea l’Aden Al-Rad, è stata un attacco separato rispetto al raid israeliano che ieri avrebbe colpito dieci ministri dell’amministrazione ribelle, tra cui il responsabile della Difesa, riuniti in una località all’esterno della capitale per ascoltare un movimento del capo della milizia filoiraniana, Abdul Malik-al Houthi. Sull’esito di quest’ultimo bombardamento non si hanno notizie. Il movimento sciita non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione. Le forze armate israeliane ieri pomeriggio si sono limitate a riferire di aver «colpito un obiettivo del regime terrorista Houthi a Sanàa» senza fornire dettagli.