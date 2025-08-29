Le difese antiaeree russe abbattono 44 droni lanciati dall'Ucraina

Le difese antiaereee russe hanno abbattuto durante la notte 44 droni lanciati dalle forze ucraine contro il territorio della Federazione, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa. La maggior parte sono stati intercettati sulla regione di Briansk. Dieci velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulla Crimea, annessa alla Russia dal 2014.

Due morti in raid russi su regione Dnipropetrovsk

Due persone sono rimaste uccise e una ferita da bombardamenti russi nelle ultime ore sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare della regione, Sergiy Lysak. Le vittime sono un uomo e una donna, ha precisato Lysak, e anche la ferita è una donna. Nei giorni scorsi l’Ucraina ha riconosciuto per la prima volta che truppe russe sono penetrate in questa regione.