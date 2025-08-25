Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Vietnam, in 300 mila saranno evacuati per l'arrivo del tifone Kajiki

Vietnam, in 300 mila saranno evacuati per l'arrivo del tifone Kajiki

di

Fonte Ansa

Oltre 300.000 persone hanno iniziato a evacuare la costa del Vietnam in vista dell’arrivo del tifone Kajiki, con raffiche di vento di circa 160 chilometri orari. Il tifone, il quinto a colpire il Vietnam quest’anno, ha attraversato il Golfo del Tonchino con onde alte fino a 9,5 metri. Circa 325.000 residenti in cinque province costiere hanno iniziato a essere trasferiti in rifugi temporanei presso scuole ed edifici pubblici, hanno riferito le autorità. La città costiera di Vinh è stata allagata durante la notte e le sue strade sono deserte, con la maggior parte delle attività commerciali chiuse e protette da sacchi di sabbia. Secondo il Centro nazionale di previsioni idrometeorologiche del Vietnam, Kajiki toccherà terra intorno alle 08:00 italiane di oggi, con venti di circa 157 chilometri orari.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province