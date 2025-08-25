Vietnam, in 300 mila saranno evacuati per l'arrivo del tifone Kajiki

Oltre 300.000 persone hanno iniziato a evacuare la costa del Vietnam in vista dell’arrivo del tifone Kajiki, con raffiche di vento di circa 160 chilometri orari. Il tifone, il quinto a colpire il Vietnam quest’anno, ha attraversato il Golfo del Tonchino con onde alte fino a 9,5 metri. Circa 325.000 residenti in cinque province costiere hanno iniziato a essere trasferiti in rifugi temporanei presso scuole ed edifici pubblici, hanno riferito le autorità. La città costiera di Vinh è stata allagata durante la notte e le sue strade sono deserte, con la maggior parte delle attività commerciali chiuse e protette da sacchi di sabbia. Secondo il Centro nazionale di previsioni idrometeorologiche del Vietnam, Kajiki toccherà terra intorno alle 08:00 italiane di oggi, con venti di circa 157 chilometri orari.