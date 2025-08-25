Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Gaza, raid sull'ospedale Nasser: 15 morti, 4 sono giornalisti

epa11791017 A wounded Palestinian child is carried to Nasser Hospital in Khan Yunis, southern Gaza Strip, 23 December 2024. At least two people were injured in an Israeli airstrike on a bus in Khan Yunis, according to medics at Nasser Hospital. More than 45,000 Palestinians and over 1,400 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health Ministry and the Israeli Army, since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October 2023, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/HAITHAM IMAD

Almeno 23 palestinesi, inclusi quattro giornalisti, sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza, riportano i media.

Il bilancio include 15 persone, tra cui i giornalisti, uccise in un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. In precedenza, l’agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell’Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.

