Attacchi israeliani a Gaza, uccisi 6 palestinesi

Sei palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) a Gaza, riporta Al Jazeera.

Tre palestinesi sono stati uccisi e molti sono rimasti feriti in un attacco dell’Idf contro una squadra che forniva aiuti a Deir el-Balah, nella Striscia centrale, secondo fonti dell’ospedale Al-Aqsa Martyrs. Altri due palestinesi sono morti in seguito ad un attacco nella zona di al-Karameh, a nord-ovest, mentre nel sud una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid contro una tenda che ospitava palestinesi sfollati nella zona di al-Mawasi a Khan Younis.