Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Attacchi israeliani a Gaza, uccisi 6 palestinesi

Attacchi israeliani a Gaza, uccisi 6 palestinesi

di

People sift through the rubble of the Zinati family home in Jabalia in the Northern Gaza Strip after it was destroyed in an Israeli strike, on May 16, 2025. Gaza's civil defence agency said on May 16 that 50 people had been killed in Israeli strikes on the Palestinian territory since midnight. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

Sei palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) a Gaza, riporta Al Jazeera.

Tre palestinesi sono stati uccisi e molti sono rimasti feriti in un attacco dell’Idf contro una squadra che forniva aiuti a Deir el-Balah, nella Striscia centrale, secondo fonti dell’ospedale Al-Aqsa Martyrs. Altri due palestinesi sono morti in seguito ad un attacco nella zona di al-Karameh, a nord-ovest, mentre nel sud una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid contro una tenda che ospitava palestinesi sfollati nella zona di al-Mawasi a Khan Younis.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province