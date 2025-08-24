Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Spagna, ondata di caldo record: la più intensa mai registrata

Caldo torrido nelle città

Sedici giorni consecutivi di temperature estreme hanno consegnato alla Spagna un nuovo primato climatico. L’ondata di caldo che ha interessato il Paese tra il 3 e il 18 agosto è stata «la più intensa mai registrata», secondo quanto dichiarato dall’Agenzia meteorologica statale (Aemet).

I dati provvisori mostrano che la temperatura media durante l’evento è stata superiore di 4,6 °C rispetto agli episodi simili degli anni precedenti, battendo così il record del luglio 2022.

Le zone più colpite sono state l’Andalusia, la Castilla-La Mancha e parte dell’Estremadura, dove i termometri hanno spesso superato i 40 gradi, con punte vicine ai 45. Le autorità hanno emanato allerta rossa in più occasioni, mentre i servizi sanitari hanno segnalato un incremento dei ricoveri legati a colpi di calore e problemi respiratori.

Gli esperti dell’Aemet sottolineano come l’episodio sia «un chiaro indicatore della crescente frequenza e intensità delle ondate di caldo in un contesto di cambiamento climatico».

Secondo gli scienziati, la combinazione tra alte temperature, scarsa ventilazione e umidità elevata ha reso l’ondata particolarmente insopportabile, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita, sull’agricoltura e sul consumo energetico.

