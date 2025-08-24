Spagna, ondata di caldo record: la più intensa mai registrata

Sedici giorni consecutivi di temperature estreme hanno consegnato alla Spagna un nuovo primato climatico. L’ondata di caldo che ha interessato il Paese tra il 3 e il 18 agosto è stata «la più intensa mai registrata», secondo quanto dichiarato dall’Agenzia meteorologica statale (Aemet).

I dati provvisori mostrano che la temperatura media durante l’evento è stata superiore di 4,6 °C rispetto agli episodi simili degli anni precedenti, battendo così il record del luglio 2022.

Le zone più colpite sono state l’Andalusia, la Castilla-La Mancha e parte dell’Estremadura, dove i termometri hanno spesso superato i 40 gradi, con punte vicine ai 45. Le autorità hanno emanato allerta rossa in più occasioni, mentre i servizi sanitari hanno segnalato un incremento dei ricoveri legati a colpi di calore e problemi respiratori.

Gli esperti dell’Aemet sottolineano come l’episodio sia «un chiaro indicatore della crescente frequenza e intensità delle ondate di caldo in un contesto di cambiamento climatico».