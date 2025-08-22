Giappone, il sindaco che vuole ridurre l'uso dei cellulari: a Toyoake massimo due ore al giorno

In Giappone fa parlare di sé il comune di Toyoake, il cui sindaco ha rivelato un piano per limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno, al di fuori dell’orario di lavoro o di studio. Questo limite, che sarà raccomandato per tutti i residenti della città di Toyoake, nel Giappone centrale, non sarà vincolante e non sarà soggetto ad alcuna sanzione per il superamento, secondo l’attuale versione del piano presentato dal municipio.
Questa proposta mira a «prevenire l’uso eccessivo di dispositivi che causa problemi di salute fisica e mentale compresi i disturbi del sonno», ha affermato il sindaco Masafumi Koki in una dichiarazione odierna. Il disegno di legge esorta inoltre gli studenti delle scuole elementari a non toccare i propri smartphone dopo le 21 e i loro coetanei delle classi superiori dopo le 22.
Il provvedimento ha suscitato un’ondata di critiche e polemiche sui social media, con alcuni utenti che ne hanno sottolineato la sua natura irrealistica.
«Capisco la loro intenzione, ma un limite di due ore è impossibile», ha scritto un utente su X. «In due ore, non riesco nemmeno a leggere un libro o guardare un film» sul mio telefono, si è lamentato un altro. Altri hanno sostenuto che una decisione del genere dovrebbe spettare alle famiglie, e solo a loro.
Di fronte alle proteste, il sindaco ha chiarito oggi che il limite di due ore non era obbligatorio e che il testo sottolineava «che i cellulari sono utili ed essenziali» nella vita di tutti i giorni. La misura dovrebbe essere rivista la prossima settimana. Se adottata, entrerà in vigore a ottobre.
Nel 2020, la regione di Kagawa, nella parte occidentale del Paese, ha adottato un provvedimento che esorta i bambini a non trascorrere più di un’ora al giorno a giocare ai videogiochi durante la settimana e non più di un’ora e mezza nei fine settimana. Ha inoltre incoraggiato il divieto di utilizzare gli smartphone per i bambini dai 12 ai 15 anni dopo le 21, e per gli adolescenti dai 15 ai 18 anni dopo le 22.
Secondo uno studio pubblicato a marzo dall’Agenzia per l’infanzia e le famiglie, un’agenzia pubblica, i giovani giapponesi trascorrono in media poco più di cinque ore al giorno online durante la settimana.
