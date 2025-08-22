Giappone, il sindaco che vuole ridurre l'uso dei cellulari: a Toyoake massimo due ore al giorno

Questa proposta mira a «prevenire l’uso eccessivo di dispositivi che causa problemi di salute fisica e mentale compresi i disturbi del sonno», ha affermato il sindaco Masafumi Koki in una dichiarazione odierna. Il disegno di legge esorta inoltre gli studenti delle scuole elementari a non toccare i propri smartphone dopo le 21 e i loro coetanei delle classi superiori dopo le 22. Il provvedimento ha suscitato un’ondata di critiche e polemiche sui social media, con alcuni utenti che ne hanno sottolineato la sua natura irrealistica.

In Giappone fa parlare di sé il comune di Toyoake, il cui sindaco ha rivelato un piano per limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno, al di fuori dell’orario di lavoro o di studio. Questo limite, che sarà raccomandato per tutti i residenti della città di Toyoake, nel Giappone centrale, non sarà vincolante e non sarà soggetto ad alcuna sanzione per il superamento, secondo l’attuale versione del piano presentato dal municipio.

«Capisco la loro intenzione, ma un limite di due ore è impossibile», ha scritto un utente su X. «In due ore, non riesco nemmeno a leggere un libro o guardare un film» sul mio telefono, si è lamentato un altro. Altri hanno sostenuto che una decisione del genere dovrebbe spettare alle famiglie, e solo a loro.

Di fronte alle proteste, il sindaco ha chiarito oggi che il limite di due ore non era obbligatorio e che il testo sottolineava «che i cellulari sono utili ed essenziali» nella vita di tutti i giorni. La misura dovrebbe essere rivista la prossima settimana. Se adottata, entrerà in vigore a ottobre.

Nel 2020, la regione di Kagawa, nella parte occidentale del Paese, ha adottato un provvedimento che esorta i bambini a non trascorrere più di un’ora al giorno a giocare ai videogiochi durante la settimana e non più di un’ora e mezza nei fine settimana. Ha inoltre incoraggiato il divieto di utilizzare gli smartphone per i bambini dai 12 ai 15 anni dopo le 21, e per gli adolescenti dai 15 ai 18 anni dopo le 22.

Secondo uno studio pubblicato a marzo dall’Agenzia per l’infanzia e le famiglie, un’agenzia pubblica, i giovani giapponesi trascorrono in media poco più di cinque ore al giorno online durante la settimana.