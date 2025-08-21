Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Mondo Poca manodopera qualificata in Germania, aziende in difficoltà per le assunzioni

Poca manodopera qualificata in Germania, aziende in difficoltà per le assunzioni

di

Una foto scattata durante una visita a Melitopol organizzata dall'esercito russo mostra i lavoratori che colano parti metalliche in una fabbrica di pezzi di ricambio per autotrattori a Melitopol

Aumenta la difficoltà nel reperire manodopera qualificata per le aziende tedesche. Il 28,1% delle aziende sta assumendo troppo pochi lavoratori qualificati, rispetto al 27,2% di aprile. Lo rileva l’istituto Ifo.

«La carenza di manodopera qualificata è leggermente aumentata, nonostante la persistente debolezza dell’economia», afferma il ricercatore dell’Ifo Klaus Wohlrabe. «A lungo termine - prosegue - il problema peggiorerà: il cambiamento demografico non lascia dubbi al riguardo».

La carenza di lavoratori qualificati, riporta l’Ifo, è evidente in molti settori, soprattutto nei servizi. Di recente, il 33,7% delle aziende ha segnalato colli di bottiglia, in leggero aumento rispetto ad aprile (32,9%). La domanda è particolarmente elevata nel settore della logistica, dove oltre la metà delle aziende (51,3%) segnala difficoltà nel reperire lavoratori qualificati. Nella consulenza legale e fiscale, così come nella revisione contabile, la percentuale sale addirittura al 72,7%. L’elevata domanda di lavoratori qualificati in questo settore riflette anche la dipendenza di molte aziende dal supporto per la gestione degli adempimenti burocratici.

Al contrario, la situazione per i fornitori di servizi IT si sta gradualmente attenuando, con una quota scesa al 21,3%. Due anni fa, si attestava ancora intorno al 50%.
Nell’industria, la quota di aziende colpite è aumentata dal 17,9% al 19,3%, nonostante in molti casi una cauta pianificazione del personale. La carenza è particolarmente pronunciata nell’industria alimentare (26,2%), tra i produttori di prodotti in metallo (25,3%) e nell’ingegneria meccanica (22,5%).

Un’eccezione è il settore automobilistico, dove la quota è diminuita sensibilmente dal 20,9% al 14,5%, probabilmente a causa delle ristrutturazioni in corso.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province