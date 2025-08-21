Poca manodopera qualificata in Germania, aziende in difficoltà per le assunzioni

Aumenta la difficoltà nel reperire manodopera qualificata per le aziende tedesche. Il 28,1% delle aziende sta assumendo troppo pochi lavoratori qualificati, rispetto al 27,2% di aprile. Lo rileva l’istituto Ifo.

«La carenza di manodopera qualificata è leggermente aumentata, nonostante la persistente debolezza dell’economia», afferma il ricercatore dell’Ifo Klaus Wohlrabe. «A lungo termine - prosegue - il problema peggiorerà: il cambiamento demografico non lascia dubbi al riguardo».

La carenza di lavoratori qualificati, riporta l’Ifo, è evidente in molti settori, soprattutto nei servizi. Di recente, il 33,7% delle aziende ha segnalato colli di bottiglia, in leggero aumento rispetto ad aprile (32,9%). La domanda è particolarmente elevata nel settore della logistica, dove oltre la metà delle aziende (51,3%) segnala difficoltà nel reperire lavoratori qualificati. Nella consulenza legale e fiscale, così come nella revisione contabile, la percentuale sale addirittura al 72,7%. L’elevata domanda di lavoratori qualificati in questo settore riflette anche la dipendenza di molte aziende dal supporto per la gestione degli adempimenti burocratici.