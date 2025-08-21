Cisgiordania tagliata in due, i riservisti per spianare Gaza

Stessa considerazione avanzata dall’Unione europea che ha rinnovato l’appello a Israele a rinunciarvi: «La politica di insediamento, che comprende demolizioni, trasferimenti forzati, sfratti e confische di abitazioni, deve cessare. Insieme alle continue violenze dei coloni e alle operazioni militari, queste decisioni unilaterali stanno alimentando una situazione già tesa sul terreno e compromettendo ulteriormente ogni possibilità di pace», ha avvertito Bruxelles. Mentre da Londra è arrivata la ferma condanna del ministro della Difesa, David Lammy. E anche lo storico movimento pacifista israeliano Peace Now punta il dito contro il progetto il cui unico scopo – denuncia – è «sabotare una soluzione politica per Gaza e la Cisgiordania e precipitare verso uno stato di apartheid binazionale».

Netanyahu vuole inoltre accelerare l’operazione per occupare Gaza City e alcuni campi profughi limitrofi considerati «le ultime roccaforti di Hamas», mentre è attesa a giorni la risposta israeliana alla proposta araba per 60 giorni di tregua in cambio di una parte degli ostaggi, già accettata dalla fazione palestinese.

