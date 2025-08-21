Arrestato a Rimini uno dei sabotatori del gasdotto Nord Stream

Un uomo di origine ucraina che sarebbe coinvolto nell’esplosione di Nord Stream è stato arrestato in Italia. Lo ha reso noto la Procura federale tedesca. L’uomo, Serhii K., ritenuto uno dei coordinatori dell’operazione di sabotaggio avvenuta nel settembre 2022, è stato fermato nel corso della notte, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dal giudice istruttore della Corte federale di giustizia il 18 agosto 2025, spiega il comunicato della procura di Karlsruhe. L’arresto è stato eseguito nella provincia di Rimini, da parte di funzionari della stazione dei carabinieri di Misano Adriatico, in stretta collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia.

«L’imputato è fortemente sospettato di aver causato collettivamente un’esplosione con esplosivi, di sabotaggio anticostituzionale e di distruzione di edifici», si legge nella nota. Stando al mandato d’arresto, Serhii K. avrebbe fatto parte di un gruppo di persone che nel settembre 2022 ha installato alcuni ordigni esplosivi nei gasdotti «Nord Stream 1» e «Nord Stream 2» vicino all’isola di Bornholm. Per il trasporto, come già noto, l’ucraino e i suoi complici hanno utilizzato uno yacht a vela partito da Rostock. Lo yacht era stato precedentemente noleggiato da un’azienda tedesca tramite intermediari avvalendosi di documenti d’identità falsi.