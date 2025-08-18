I leader europei alla Casa Bianca, alle 19 l'incontro tra Trump e Zelensky

La Casa Bianca ha diffuso il programma della giornata di oggi che prevede prima l’incontro con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky e successivamente con tutti i leader europei giunti a Washington. A mezzogiorno (18 in Italia) i leader europei arriveranno alla Casa Bianca.

Un’ora dopo, il presidente Zelensky sarà accolto da Trump e inizierà l’incontro bilaterale tra i due. Verso le 20 e 15 italiane, Trump saluterà i leader europei prima di una foto di gruppo. Poi, alle 21, prenderà il via l’incontro multilaterale tra tutti i leader e il presidente Trump. Non c'è un orario ufficiale per la fine dell’incontro.