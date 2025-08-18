Ciuccio per adulti, la mania spopola anche in Brasile

Spopola anche in Brasile la moda del ciuccio per adulti, proprio nel momento in cui la nazione verdeoro dibatte sul fenomeno dell’«adultizzazione» dei minori per monetizzare online. La tendenza, nata in Cina come strumento per alleviare stress e ansia, ha già guadagnato moltissimi seguaci nel Paese sudamericano, tra cui varie celebrità (l'astro del calcio Neymar è uno di loro).

La nuova «mania» - che segue a ruota quella dei 'baby reborn', dal nome dato alle bambole neonate iperrealistiche - sta provocando seri dibattiti su salute e comportamento per quella che gli psicologi chiamano «infantilizzazione degli adulti».

L’uso del ciuccio da parte degli adulti, che ha recentemente attirato l’attenzione sui social media, può sembrare solo un’eccentricità o una tendenza divertente. Tuttavia, gli esperti avvertono che dietro questa abitudine potrebbe celarsi qualcos'altro.

«L'uso del ciuccio da parte di giovani e adulti è un esempio di come il corpo e la mente cerchino rapidi meccanismi di autoregolazione di fronte al sovraccarico emotivo. È un ritorno simbolico all’infanzia, quando la suzione rappresentava sicurezza e calma», ha detto al quotidiano O Globo la psicologa Mariane Pires Marchetti.