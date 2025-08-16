Vertice in Alaska, Zelensky: lunedì incontrerò Trump a Washington

«Lunedì incontrerò il Presidente Trump a Washington Dc, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l'invito»: lo ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo essere stato informato dal presidente Usa sull'esito del vertice con Putin in Alaska.

«Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L’Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo», ha aggiunto Zelensky.

Da quando i presidenti Putin e Trump si sono salutati ponendo fine al bilaterale del vertice in Alaska, da Kiev non c'era stata nessuna reazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non aveva commentato pubblicamente le dichiarazione dei due leader.

Trump, dopo la videochiamata di mercoledì, aveva promesso che la sua prima telefonata dopo i colloqui in Alaska sarebbe stata proprio al leader ucraino. Nel frattempo, a Fox News, subito dopo i colloqui, Trump ha esortato Zelensky a «fare l’accordo».