Vertice Trump-Putin in Alaska. Il leader Usa: «Voglio un cessate il fuoco oggi»

Zelensky: contiamo sulla posizione forte dell'America

«Sto ricevendo rapporti dai nostri servizi segreti e diplomatici sui preparativi per l’incontro in Alaska. Riguardo a ciò che Putin sta portando sul tavolo. Stiamo anche ricevendo rapporti dalle regioni ucraine in seguito agli attacchi russi», afferma in un video su Telegram il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. «Sumy - un attacco russo al mercato centrale. Regione di Dnipro - attacchi a città e imprese. Zaporizhia, regione di Kherson, regione di Donetsk - attacchi russi deliberati». Zelensky sottolinea che «la guerra continua, ed è proprio perchè non c’è nè un ordine nè un segnale che Mosca si sta preparando a porre fine a questa guerra.Il giorno dei negoziati, stanno anche uccidendo. E questo la dice lunga. Di recente, abbiamo discusso con gli Stati Uniti e gli europei su cosa può davvero funzionare. Tutti hanno bisogno di una giusta fine della guerra. L’Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra, e contiamo su una posizione forte da parte dell’America. Tutto dipenderà da questo: i russi tengono conto della forza americana. Non fraintendetemi: forza».