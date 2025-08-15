Vertice Trump-Putin in Alaska. Il leader Usa: «Voglio un cessate il fuoco oggi»

Le attenzioni del mondo si appuntano sul vertice di Anchorage, in Alaska, tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Il summit è stato convocato per cercare una tregua nella guerra tra Russia e Ucraina e si svolge nella base militare Usa Elmendorf-Richardson. Assente il presidente ucraino Zelensky, ma se l'esito sarà positivo ci sarà un altro incontro, stavolta con tutte le parti in causa.
I colloqui tra Putin e Trump potrebbero durare almeno 6-7 ore in totale. Lo dice il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov secondo Ria Novosti.
Manifestanti fuori la sede del summit
Un gruppo di manifestanti ha srotolato striscioni blu e gialli con la scritta «Restiamo accanto all’Ucraina» fuori dalla base Elmendorf-Richardson dove Donald Trump e Vladimir Putin hanno iniziato il vertice.
Due consiglieri ciascuno per Trump e Putin
Vladimir Putin e Donald Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.
L’incontro è iniziato
L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin è iniziato.
Putin non risponde ai giornalisti sulla tregua in Ucraina
Vladimir Putin non ha risposto alle domande dei media sulla tregua in Ucraina mentre si trovava sulla pedana con Donald Trump per la foto di rito al suo arrivo in Alaska. Neanche il presidente americano questa volta si è concesso ai giornalisti.
Trump e Putin sull'auto presidenziale Beast
Donald Trump e Vladimir Putin sono saliti sulla Beast (la Bestia), l’auto ufficiale del presidente Usa e lasciano l’aeroporto.
Stretta di mano fra Trump e Putin
Stretta di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin alla Joint base Elmendorf-Richardson a Anchorage. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall’aereo presidenziale. L’incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto Putin incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra. La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin.
Anche Putin è atterrato ad Anchorage
Vladimir Putin atterrando ad Anchorage, mette per la prima volta in dieci anni piede negli Stati Uniti. L’ultima volta era stato nel settembre del 2015 quando partecipò all’assemblea dell’Onu e incontrò a margine Barack Obama. Ad attenderlo è un tappeto rosso a forma di L fiancheggiato da quattro caccia F-22 Raptor. Alla fine del tappeto una piattaforma con la scritta ‘Alaska 2025’.
Zelensky: contiamo sulla posizione forte dell'America
«Sto ricevendo rapporti dai nostri servizi segreti e diplomatici sui preparativi per l’incontro in Alaska. Riguardo a ciò che Putin sta portando sul tavolo. Stiamo anche ricevendo rapporti dalle regioni ucraine in seguito agli attacchi russi», afferma in un video su Telegram il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. «Sumy - un attacco russo al mercato centrale. Regione di Dnipro - attacchi a città e imprese. Zaporizhia, regione di Kherson, regione di Donetsk - attacchi russi deliberati». Zelensky sottolinea che «la guerra continua, ed è proprio perchè non c’è nè un ordine nè un segnale che Mosca si sta preparando a porre fine a questa guerra.Il giorno dei negoziati, stanno anche uccidendo. E questo la dice lunga. Di recente, abbiamo discusso con gli Stati Uniti e gli europei su cosa può davvero funzionare. Tutti hanno bisogno di una giusta fine della guerra. L’Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra, e contiamo su una posizione forte da parte dell’America. Tutto dipenderà da questo: i russi tengono conto della forza americana. Non fraintendetemi: forza».
Trump e Putin all'incontro avranno 3 consiglieri ciascuno
Donald Trump e Vladimir Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno. Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.
Trump è atterrato ad Anchorage
Donald Trump è atterrato ad Anchorage, dove a breve incontrerà Vladimir Putin.
Lavrov indossa una felpa con la scrita CCCP
Il ministro degli Esteri di Putin, Sergei Lavrov, è arrivato con una felpa con la scritta «CCCP» - le lettere russe per URSS - sul davanti, lo scrive il Guardian. La Base di Anchorage è stata nevralgica per tutta la durata della Guerra Fredda fra Usa e Urss.
Le delegazioni di Usa e Russia con 750 persone
L’Università dell’Alaska, ad Anchorage, ospiterà fino a 750 persone nel suo campus, in vista del summit tra il presidente americano Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, che comincerà tra poche ore. Gli ospiti fanno parte delle due delegazioni attese in Alaska. Lo ha dichiarato il vice rettore dell’università, Ryan Buchholdt. Sia i dormitori sia l’Alaska Airlines Center, che contiene fino a cinquemila spettatori, verranno usate come strutture di accoglienza. «Le delegazioni - ha spiegato Bucholdt - staranno in location separate. Per motivi di sicurezza non diremo dove verranno alloggiate». Alcuni rappresentanti di entrambi i Paesi sono arrivati giovedì pomeriggio. Almeno due voli da Mosca sono atterrati ad Anchorage ieri sera.
Il Cremlino apre a un trilaterale
«L’incontro tra il presidente Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Donald Trump, dovrebbe essere sufficientemente fruttuoso da poter discutere in seguito dell’idea di un incontro trilaterale con Vladimir Zelensky», ha dichiarato a Channel One il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. Alla domanda su come dovrebbe concludersi il vertice in Alaska tra i due leader, in modo da poter discutere di colloqui trilaterali, Peskov ha risposto: «Dovrebbe essere efficace». Lo riporta la Tass.
Trump: «Voglio un cessate il fuoco oggi»
«Voglio un cessate il fuoco rapidamente. Non so sarà oggi, ma non sarò contento se non sarà oggi». Lo ha detto Donald Trump sull’Air Force One, secondo il video postato su X da Rapid Response 47, l’account lanciato dalla Casa Bianca di Trump contro le fake news. «Non c’è nulla scolpito nella pietra. Voglio alcune cose: voglio un cessate il fuoco rapidamente. Questo non ha nulla a che vedere con l’Europa. L’Europa non mi dice cosa fare, ma certamente sarà coinvolta nel processo, così come lo sarà Zelensky. Voglio un cessate il fuoco rapidamente, non so se sarà oggi ma non sarò contento se non sarà oggi», ha detto Trump.
Trump: «L'Europa non mi sta dicendo cosa fare»
L’Europa «non mi sta dicendo cosa fare» con Vladimir Putin e l’Ucrina ma «sarà coinvolta ovviamente nel processo, così come Zelensky. Lo ha detto Donald Trump parlando sull’Air Force One, secondo quanto riportato dai media americani.
Hillary Clinton: se ferma la guerra candido Trump al Nobel per la pace
«Se Donald Trump negozia la fine della guerra con Putin senza che l’Ucraina ceda territori lo nominerò per il premio Nobel per la pace». Lo ha detto l’ex segretaria di stato Hillary Clinton, esortando Trump a considerare che «non si sta incontrando con un amico, ma con un avversario».
Zelensky: Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca continua a uccidere persone e non dimostra di voler porre fine alla guerra, poche ore prima dell’inizio del vertice tra i presidenti russo e statunitense in Alaska. «Non c’è alcun ordine, né alcun segnale da parte di Mosca che si stia preparando a porre fine a questa guerra... stanno uccidendo anche il giorno dei negoziati», ha detto Zelensky in un video messaggio pubblicato sui social media.
I colloqui potrebbero durare 6-7 ore
Il summit avrà inizio non prima delle 21
Il numero 1 del Cremlino Putin atterrerà ad Anchorage intorno alle 21 ora italiana (le 11 locali) e sarà accolto ai piedi del suo aereo direttamente dal capo della Casa Bianca
