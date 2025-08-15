Tragedia in Pakistan, 23 morti e 35 dispersi per le piogge monsoniche

Almeno 23 persone sono morte, altre 35 sono disperse e otto sono rimaste ferite oggi dopo che forti piogge monsoniche, tra cui diverse raffiche di nubifragio, hanno colpito la provincia nord-occidentale del Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa.

L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri ha dichiarato che tra il 26 giugno e il 14 agosto, gli incidenti legati ai monsoni hanno ucciso 313 persone e ne hanno ferite 740 in tutto il Pakistan. La provincia del Punjab è stata la più colpita, con 164 morti e 582 feriti, seguita da Khyber Pakhtunkhwa con 71 morti e 89 feriti. Il Sindh ha riportato 28 morti e 40 feriti, mentre le restanti vittime si sono registrate in altre parti del Paese.