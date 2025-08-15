Quando l'Alaska era russa, fu venduta 150 anni fa

I presidenti Donald Trump e Vladimir Putin terranno oggi il loro atteso vertice sulla guerra in Ucraina in Alaska, che gli Stati Uniti hanno acquistato dalla Russia più di 150 anni fa. Punto di incontro tra Oriente e Occidente, in Alaska l’influenza russa persiste ancora in alcune parti di questo remoto Stato Usa, all’estremità nord-occidentale del Continente nordamericano, che si estende a pochi chilometri dalla Russia. Quando l’esploratore danese Vitus Bering attraversò per la prima volta lo stretto che separa l’Asia dalle Americhe nel 1728, era impegnato in una spedizione per conto della Russia zarista.

La scoperta di quello che oggi è noto come Stretto di Bering rivelò l’esistenza dell’Alaska a ovest, sebbene le popolazioni indigene vi vivessero da migliaia di anni. La spedizione di Bering diede il via a un secolo di caccia alle foche russa, con la prima colonia fondata sull’isola meridionale di Kodiak. Nel 1799, lo zar Paolo I fondò la Compagnia Russo-Americana per sfruttare il redditizio commercio di pellicce, che spesso comportava scontri con gli abitanti indigeni. Tuttavia, i cacciatori sfruttarono eccessivamente le foche e le lontre marine, la cui popolazione diminuì drammaticamente, con ripercussioni sull’economia dei colonizzatori. L’Impero russo vendette il territorio a Washington per 7,2 milioni di dollari nel 1867. L’acquisto di un’area più del doppio del Texas fu ampiamente criticato negli Stati Uniti all’epoca, persino soprannominato «la follia di Seward», dal nome della mente dell’accordo, il segretario di Stato William Seward. La Chiesa ortodossa russa si stabilì in Alaska dopo la creazione della Compagnia Russo-Americana e rimane una delle più significative influenze russe rimaste nello Stato. Oltre 35 chiese, alcune con le caratteristiche cupole a forma di cipolla, punteggiano la costa dell’Alaska.