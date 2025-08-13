La difesa aerea ucraina neutralizza due missili e 32 droni

Le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato due missili balistici Iskander-M/KN-23 e 32 droni lanciati dalla Russia contro l’Ucraina durante la scorsa notte. Lo scrive Ukrinform, riportando notizie pubblicate dall’Aeronautica militare dell’Ucraina su Telegram.

A partire dalle 21 di ieri sera, le forze militari russe hanno lanciato 49 droni d’attacco tipo Shahed e vari tipi di droni esca da diverse direzioni, tra cui Kursk, Primorsko-Akhtarsk e Shatalovo. Due missili Iskander-M/KN-23 sono stati lanciati anche dalla regione di Kursk. I droni d’attacco hanno preso di mira le regioni di Donetsk, Sumy e Chernihiv, mentre i missili balistici erano puntati sulla regione di Poltava.

L’attacco aereo è stato respinto da una risposta coordinata ucraina che ha coinvolto aviazione, unità missilistiche antiaeree, squadre di guerra elettronica, sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili. Secondo i dati preliminari, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 34 obiettivi aerei: i due missili Iskander e i 32 droni. Nel frattempo, sono stati registrati 17 attacchi con droni in 15 località.