Via libera del governo israeliano all’occupazione di Gaza. Dopo una riunione fiume del gabinetto di sicurezza, riferisce Axios, è stata approvata la proposta del primo ministro Benyamin Netanyahu.

La nota diffusa questa mattina dall’Ufficio del premier Benyamin Netanyahu a conclusione della riunione afferma che «il gabinetto di sicurezza ha adottato a larga maggioranza i cinque principi per la fine della guerra: smantellamento dell’arsenale di Hamas, ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti; smilitarizzazione della Striscia di Gaza; controllo della sicurezza da parte di Israele sulla Striscia; istituzione di un’amministrazione civile alternativa, che non sia né Hamas né l’Autorità Palestinese.

Dopo la decisione del gabinetto di sicurezza, un alto funzionario israeliano ha sottolineato che «l'operazione che l’Idf preparerà riguarda solo Gaza City: l'obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025 (data del secondo anniversario del massacro di Hamas nel sud di Israele). Verrà imposto un assedio ai terroristi rimasti nella zona e nel frattempo l’esercito manovrerà dentro la città».