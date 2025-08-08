Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Alluvione colpisce il sud del Giappone, scatta l'evacuazione per 530 mila persone

epa11570494 High waves hit Haeundae Beach, amid the influence of Typhoon Shanshan, in South Korea's southeastern port city of Busan, South Korea, 29 August 2024. Typhoon Shanshan made landfall in the southwestern Japan prefecture of Kagoshima on the morning of 29 August, the Japan Meteorological Agency said. The Jeju Regional Meteorological Administration has issued a strong wind advisory across South Korea's southern island of Jeju, as Typhoon Shanshan brought heavy rain and strong wind to the island on 29 August. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Le autorità giapponesi hanno emesso un’allerta di massimo livello per la regione meridionale di Kagoshima a causa delle piogge senza precedenti ed esortato 530 mila residenti a lasciare le loro case. L’alluvione segue un periodo di caldo estremo in molte parti del Paese asiatico, dove è stata raggiunta la temperatura record di 41,8 gradi centigradi.

Le riprese televisive hanno mostrato acque torbide e impetuose che hanno rotto gli argini e allagato le case nel capoluogo e nella vicina Miyazaki, riferisce l’Agenzia meteorologica nipponica. Secondo Kyodo News, in una zona di Kagoshima sono caduti più di 490 millimetri di pioggia in 24 ore, il più forte acquazzone mai registrato nella zona, e una donna risulta dispersa. I voli nazionali dall’aeroporto della regione sono stati cancellati.

