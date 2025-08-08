Alluvione colpisce il sud del Giappone, scatta l'evacuazione per 530 mila persone

Le autorità giapponesi hanno emesso un’allerta di massimo livello per la regione meridionale di Kagoshima a causa delle piogge senza precedenti ed esortato 530 mila residenti a lasciare le loro case. L’alluvione segue un periodo di caldo estremo in molte parti del Paese asiatico, dove è stata raggiunta la temperatura record di 41,8 gradi centigradi.

Le riprese televisive hanno mostrato acque torbide e impetuose che hanno rotto gli argini e allagato le case nel capoluogo e nella vicina Miyazaki, riferisce l’Agenzia meteorologica nipponica. Secondo Kyodo News, in una zona di Kagoshima sono caduti più di 490 millimetri di pioggia in 24 ore, il più forte acquazzone mai registrato nella zona, e una donna risulta dispersa. I voli nazionali dall’aeroporto della regione sono stati cancellati.