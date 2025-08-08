È morto Lovell, l’astronauta dell’Apollo 13 e dell'Sos: «Houston abbiamo un problema»

È morto l'astronauta americano Jim Lovell, che nel 1970 fu il comandante dell'Apollo 13. Aveva 97 anni. La missione fallì per un'avaria a bordo della navicella. Lovell passò alla storia per il drammatico Sos lanciato dallo spazio: «Houston, abbiamo un problema». La notizia della morte è stata confermata dalla Nasa.

Lovell, soprannominato Smilin Jim per il suo sorriso sempre pronto, è stato nello spazio quattro volte con le missioni Gemini VII, Gemini XII, Apollo 8 e Apollo 13, ispirando generazioni di astronauti e non.

«Come pilota dell’Apollo 8, Jim e i suoi compagni furono i primi a decollare su un Saturn V e a orbitare attorno alla Luna, dimostrando che l’allunaggio era alla nostra portata», ha detto il numero uno ad interim della Nasa Sean Duffy. «Come comandante dell’Apollo 12, la sua calma forza sotto pressione contribuì a riportare l’equipaggio sulla Terra sano e salvo, dimostrando rapidità di pensiero e innovazione che avrebbero poi caratterizzato le future missioni della Nasa», ha aggiunto Duffy.