Sparatoria a Manhattan, uccide 5 persone e poi si toglie la vita

Un fucile semiautomatico Ar-15 sporco di sangue. Il corpo del killer sdraiato lungo il corridoio di un ufficio deserto. E quell'immagine agghiacciante dell’assassino, mentre tranquillamente, alle 18.30, nell’ora di punta dell’uscita dagli uffici, si avvia verso un grattacielo di Park Avenue, nel cuore di Manhattan, una zona presidiata dalla polizia, stringendo in mano il fucile.

Poco dopo Shane Tamura, 27 anni, di Las Vegas, ex giocatore canadese di football, ha messo a punto la strage: è entrato nella lobby affollata del grattacielo che ospita gli uffici di Blackstone, una delle compagnie di investimenti più grandi al mondo, e il quartier generale della Nfl, la lega di football americano. Tamura ha sparato e ucciso il poliziotto che era di servizio all’ingresso. La vittima è un agente di 36 anni, sposato. Tra un mese sarebbe diventato padre. Tamura ha poi, freddamente, preso l’ascensore ed è salito.

È arrivato arrivato al trentatreeseimo piano dei quarantaquattro del grattacielo, dove si trovano, tra gli altri, gli uffici della Rudin Management, la società proprietaria del grattacielo. Tamura ha sparato ancora, uccidendo altre quattro persone e ferendone gravemente sei, poi si è tolto la vita, forse usando lo stesso fucile, forse con un’altra arma. Al momento la polizia non è riuscita a trovare un movente. Tamura aveva un regolare porto d’armi ottenuto in Nevada, e con scadenza 2027, ma aveva portato con sè il fucile in modo illegale, perchè nello Stato di New York è vietato girare con quel tipo di Ar-15. L’arma, trovata accanto al corpo del killer, è un Palmetto State Armory Ar-15, fucile automatico d’assalto a basso costo e facilmente reperibile, a cui Tamura avrebbe apportato alcune modifiche per aumentare la potenza di fuoco. New York, come sanno bene anche i turisti, è una delle città più presidiate dalla polizia, e Manhattan è il cuore blindato d’America. Ma un uomo, alle 18.30, in piena luce, è stato capace di camminare armato e di avvicinarsi al grattacielo per mettere a segno il suo piano criminale, senza che nessuno sia stato in grado di fermarlo.