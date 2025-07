Sole e meteo spaziale. La nuova missione Nasa studierà la protezione magnetica della Terra

Le due sonde voleranno in formazione ravvicinata, separate da appena 10 secondi, per registrare oltre 3.000 misurazioni nel corso di un anno. L’obiettivo: costruire una mappa dinamica di come l’energia del Sole si connette alla Terra attraverso eventi esplosivi chiamati riconnessioni magnetiche.

La Nasa ha lanciato con successo Tracers (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), una nuova missione destinata a rivoluzionare la nostra comprensione del meteo spaziale e della magnetosfera terrestre. Le due sonde gemelle sono decollate mercoledì alle 11:13 (le 14:13 in Italia) a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal Complesso di Lancio 4 East presso la base spaziale di Vandenberg, in California. A darne notizia è nella sua newsletter la stessa agenzia spaziale americana. «Tracers rappresenta un nuovo passo nell’eccellenza scientifica americana», ha dichiarato Sean Duffy, amministratore ad interim della Nasa. »Questa missione - ha aggiunto Duffy - ci aiuterà a decifrare i meccanismi del meteo spaziale, aprendo la strada a nuove scoperte per il ritorno sulla Luna e, in prospettiva, su Marte».

Il focus principale sarà lo studio del “cuspide polare”, un’area della magnetosfera vicino al Polo Nord dove il campo magnetico terrestre si apre, permettendo alle particelle solari di penetrare nell’atmosfera. In queste zone avvengono intensi scambi di energia che influenzano comunicazioni satellitari, Gps reti elettriche e, più in generale, la nostra vita quotidiana. «Grazie a Tracers potremo finalmente osservare come e quando l’energia solare viene trasferita nello spazio vicino alla Terra - ha spiegato Joe Westlake, direttore della divisione eliogeofisica della Nasa -. Una conoscenza fondamentale per proteggere infrastrutture spaziali e terrestri».

Il team scientifico

La missione è guidata da David Miles, scienziato dell’Università dell’Iowa, in collaborazione con il Southwest Research Institute, l’Università della California, Los Angeles (Ucla) e Berkeley. I primi segnali da entrambe le sonde sono stati ricevuti entro tre ore dal distacco dal razzo, e nei prossimi quattro settimane si svolgeranno i test di verifica su strumenti e sistemi di bordo. «Il successo del lancio premia anni di lavoro e collaborazione», ha commentato Miles.

Oltre a Tracers, il Falcon 9 ha portato in orbita anche tre piccole missioni Nasa:

Athena EPIC: dimostratore tecnologico per un’architettura modulare di piccoli satelliti. Dopo il collaudo, osserverà le radiazioni a onde lunghe emesse dalla Terra.

PExT: un esperimento di comunicazione che testerà per la prima volta la connessione simultanea tra reti governative e commerciali nello spazio, usando terminali “multilingua” a onde radio.

REAL: un CubeSat sviluppato dal Dartmouth College per analizzare come gli elettroni energetici sfuggono dalle fasce di Van Allen, zone altamente radioattive che circondano il nostro pianeta.

La missione Tracers è parte del programma Heliophysics Explorers della NASA e rappresenta un esempio di cooperazione tra università, enti governativi e partner industriali. Il lancio è stato gestito nell’ambito del contratto VADR (Venture-class Acquisition of Dedicated and Rideshare) del centro spaziale Kennedy. La NASA rafforza così il suo impegno nello studio delle interazioni tra Sole e Terra, offrendo nuovi strumenti per prevedere e mitigare gli effetti del meteo spaziale in un’epoca in cui la tecnologia è sempre più dipendente dallo spazio. Per saperne di più sulla missione Tracers: https://nasa.gov/tracers