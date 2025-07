Nord Corea, Kim esorta le truppe a prepararsi per una vera guerra

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato le proprie forze armate a essere pronte «per una vera guerra», durante un’esercitazione di artiglieria, secondo quanto riferito giovedì dai media statali di Pyongyang.Le sue dichiarazioni seguono l’invio di truppe e armamenti da parte della Corea del Nord alla Russia, a sostegno dell’offensiva militare contro l’Ucraina iniziata a febbraio 2022.

Giovedì, la televisione centrale nordcoreana ha trasmesso immagini di unità di artiglieria che sparavano proiettili verso il mare.

Kim è apparso in un posto di osservazione con binocoli, affiancato da due ufficiali, anche se il luogo esatto dell’esercitazione di mercoledì non è stato divulgato.Il leader ha esortato i soldati a essere pronti «in qualsiasi momento» e «capaci di distruggere il nemico in ogni battaglia», secondo l’agenzia stampa KCNA.

I Servizi di intelligence sudcoreani e occidentali hanno riferito che Pyongyang ha inviato oltre 10.000 soldati nella regione russa di Kursk lo scorso anno, insieme a proiettili, missili e sistemi a razzo a lungo raggio.