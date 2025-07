Il presidente Xi Jinping: la Cina e l'Ue rafforzino la loro fiducia reciproca

Xi ha osservato che quest’anno ricorrono i 50 anni delle relazioni diplomatiche Cina-Ue e gli 80 anni delle Nazioni Unite, rilevando che i rapporti tra Pechino e Bruxelles «sono giunti a un altro momento critico nella storia», nel resoconto della diplomazia cinese. Negli ultimi 50 anni, Cina e Ue «hanno raggiunto risultati fruttuosi negli scambi e nella cooperazione, generando successo reciproco e benefici a livello mondiale. Un’importante intesa e consapevolezza è che le due parti debbano rispettarsi a vicenda, ricercare punti in comune pur mantenendo le differenze, confermare l’apertura e la cooperazione e perseguire il reciproco vantaggio».

Il presidente Xi Jinping, incontrando il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha detto che «di fronte all’accelerazione dei cambiamenti che capitano una volta in un secolo e alla situazione internazionale e di caos interconnessi» i leader delle due parti «dovrebbero dimostrare ancora una volta la loro lungimiranza e responsabilità» e rafforzare «la fiducia reciproca».

Cina e Ue devono «comprendere con fermezza la direzione corretta dello sviluppo delle relazioni» bilaterali e «lavorare insieme per aprire le porte a 50 anni ancora più brillanti» dei loro rapporti.

Questi, ha proseguito il leader mandarino, «sono anche principi importanti e la giusta direzione per le relazioni Cina-Ue in futuro. Di fronte a una trasformazione globale accelerata, mai vista da un secolo, e a un mondo in continua evoluzione e turbolento, i leader cinesi e dell’Ue dovrebbero ancora una volta dimostrare visione e leadership, e compiere le giuste scelte strategiche che soddisfino le aspettative dei cittadini e superino l’esame della storia».

Xi ha anche sottolineato «l'importanza per la Cina e l’Ue, entrambe forze costruttive per il multilateralismo, l’apertura e la cooperazione, di rafforzare la comunicazione, accrescere la fiducia e approfondire la cooperazione in una situazione internazionale più difficile e complessa, al fine di garantire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni bilaterali stabili e solide».

Quali importanti esponenti della comunità internazionale, «Cina e Ue dovrebbero continuare a far crescere le loro relazioni bilaterali nella giusta direzione e collaborare per accompagnarle verso un futuro ancora più roseo nei prossimi 50 anni», ha concluso Xi.