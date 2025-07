Nel mondo 12 milioni di minori sono in schiavitù moderna

Come riporta l’analisi, per quanto riguarda la tratta, nel 2022 è minorenne più di una vittima su tre: il 38% del totale delle 68.836 persone coinvolte, cioè oltre 26mila bambini e adolescenti, +31% rispetto al 2019.

Nel mondo una persona su quattro in condizione di sfruttamento o schiavitù moderna è minorenne: cioè 12,3 milioni. La maggior parte, circa 9 milioni, è coinvolta in matrimoni forzati, mentre i restanti 3,2 milioni sono divisi in sfruttamento sessuale, 1,6 milioni, sfruttamento lavorativo o in attività illecite, 1,3 milioni, e lavori forzati imposti dalle autorità statali, 320mila. E’ quanto emerge dal dossier «Piccoli schiavi invisibili» di Save the Children diffuso oggi.

Per quanto riguarda l’Europa, nel 2023 le vittime minorenni di tratta costituiscono il 12,6%, pari a 1.358 bambine, bambini e adolescenti, per lo più identificate in Francia (29,4%), Germania (17,7%) e Romania (16,3%), sfruttate nel 70% dei casi a fini sessuali, mentre il restante 30% è impiegato in lavoro forzato (13%) o in altre forme come l’accattonaggio forzato o attività criminali forzate (17%).

Nel 2021-2022, l’81% delle vittime di tratta minorenni (2.401) in Europa era rappresentato da cittadini dell’Ue e l’88% (2.120) è stato sfruttato nello Stato membro di appartenenza.

In Italia, la tratta e lo sfruttamento dei minori «rappresentano una realtà sommersa, che coinvolge sia flussi migratori internazionali sia contesti interni di vulnerabilità sociale».