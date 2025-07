Su Taiwan 58 aerei cinesi, è il numero più alto in oltre tre mesi

Un totale di 58 aeromobili dell’Esercito cinese hanno sorvolato i dintorni di Taiwan nelle ultime 24 ore, il numero più alto in oltre tre mesi, in mezzo ai rumori su una possibile sosta del presidente dell’isola, William Lai, negli Stati Uniti durante il suo viaggio in Paraguay programmato per agosto.

Nel suo ultimo rapporto, il ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha segnalato che 58 velivoli, tra cui caccia, bombardieri, aerei di supporto e droni, sono passati nelle immediate vicinanze dell’isola tra le 6 GMT di mercoledì (22 GMT di martedì) e le 6 di questo giovedì (22 GMT di mercoledì).

Questo è il numero giornaliero più alto registrato dal 2 aprile scorso, quando Pechino ha dispiegato 59 aeromobili nell’ambito delle manovre 'Strait Thunder-2025A', esercitazioni militari su larga scala intorno a Taiwan. (