Pioggia di missili russi su Kiev, due morti e 13 feriti

Nel giorno della «Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina» - al via questa mattina a Roma - è ancora pioggia di droni e di missili russi contro Kiev. Per la seconda notte consecutiva l’offensiva di Mosca non dà tregua alla capitale ucraina: due morti e 13 feriti, il bilancio provvisorio.

Le sirene suonano già poco dopo l’una di notte. Poi si avvertono le prime esplosioni. In molti - scrivono i media locali - corrono a rifugiarsi nelle stazioni della metropolitana e si accampano su materassini di fortuna in attesa che finiscano gli attacchi. Case incendiate nel centro città e deflagrazioni incessanti per oltre sessanta minuti, il racconto di militari e amministratori locali. Preso di mira anche il quartiere di Pechersk, una area del centro storico di Kiev.

La caduta di detriti di droni ha poi causato roghi anche nei garage e in una stazione di servizio in un altro distretto della capitale, Darnytsky. «Purtroppo, abbiamo due morti. Queste persone sono state uccise dai russi», ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev.