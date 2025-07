Medio Oriente, lanciato un missile dallo Yemen: suonano le sirene in Israele

Un missile lanciato dallo Yemen è stato intercettato dall’esercito israeliano. Suonano le sirene in Israele. Lo riferisce l’Idf. «A seguito delle sirene suonate poco fa in diverse zone di Israele, è stato intercettato un missile lanciato dallo Yemen», ha dichiarato l’esercito israeliano.

L’Idf, nei giorni scorsi, ha messo in atto alcune azioni militari nello Yemen, come nella città portuale di Hodeidah, dopo che gli Houthi - che dichiarano solidarietà con i palestinesi - avevano preso di mira Israele e le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden in seguito all’inizio della guerra a Gaza.