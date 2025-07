Arriva il profumo di Donald Trump: Victory 45-47

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promosso una nuova linea di profumi che presenta una sua statua dorata, simile a quella dell’Oscar, per celebrare le vittorie elettorali che lo hanno reso il 45 e il 47 presidente della Casa Bianca. «Sono arrivate le fragranze Trump. Si chiamano Victory 45-47 perchè si concentrano sulla vittoria, la forza e il successo, sia per gli uomini che per le donne», ha spiegato il presidente repubblicano sul suo account social Truth. Le nuove fragranze «in stile Trump», un’edizione limitata che raffigura una statuetta dorata del presidente vestito con un abito elegante e con in mano un Oscar, «sono audaci, bellissime e iconiche, perfette per fan e collezionisti», secondo il sito web per l’acquisto del prodotto, gettrumpfragrances.com.

«Per gli uomini che guidano i propri obiettivi con forza, sicurezza e determinazione, questa è più di una semplice colonia; è una celebrazione della resilienza e del successo», aggiunge la descrizione del prodotto per il marchio maschile. Per le donne, il profumo è descritto sul sito web come «una fragranza sofisticata e delicatamente femminile» che, con ogni goccia, «cattura sicurezza, bellezza e incrollabile determinazione».