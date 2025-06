Discorso di Khamenei in tv: Israele è "quasi crollato" sotto i nostri colpi

Nel suo primo video messaggio da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco con Israele, la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha dichiarato che Israele è «quasi crollato sotto i colpi della Repubblica islamica». La tv di Stato sta trasmettendo il terzo messaggio di Khamenei alla nazione dallo scoppio della guerra con Israele.

«Ritengo necessario porgere alcune congratulazioni alla grande nazione dell’Iran per la vittoria sul falso regime sionista», ha dichiarato Khamenei. «Il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica», ha proseguito la Guida Suprema che non appariva in pubblico da oltre una settimana. La sua ultima dichiarazione televisiva risale al 18 giugno, da una località sconosciuta.

«Le seconde congratulazioni», ha proseguito l’ayatollah come riporta l’agenzia Irna, «sono legate alla vittoria del nostro amato Iran sul regime americano».

«Il regime americano è entrato in guerra aperta perché sentiva che, se non vi fosse entrato, il regime sionista sarebbe stato completamente distrutto. Anche in questo caso, la Repubblica Islamica ha vinto e, in cambio, ha dato all’America un duro schiaffo in faccia».