L'attacco all'Iran, gli esperti: ecco quale potrebbe essere la risposta di Teheran

Gli esperti sostengono che bisogna presumere che l’Iran reagirà agli attacchi Usa. Secondo il generale in pensione Joseph Votel, ex comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alle truppe americane in Medio Oriente, la risposta di Teheran potrebbe tradursi in attacchi diretti alle forze statunitensi o alle missioni diplomatiche nella regione, oppure informatici, terrorismo o nuovi attacchi da parte dei proxy iraniani o anche nell’interruzione delle forniture di energia dal Golfo.

I grandi centri militari statunitensi in Qatar, Bahrein e Kuwait sono «molto probabili» obiettivi dell’Iran, ha affermato Votel al Financial Times, aggiungendo che il Centcom avrebbe già preso provvedimenti in vista dell’attacco. Secondo Dana Stroul, ex vice segretario alla Difesa per il Medio Oriente, si scoprirà presto se Trump è «preparato alle conseguenze».

Nei giorni precedenti l’azione militare degli Stati Uniti Elliott Abrams, che era il rappresentante speciale per l’Iran e il Venezuela nella prima amministrazione Trump, aveva affermato che gli obiettivi potrebbero anche essere gli alleati statunitensi nel Golfo, come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti. E se l’Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz ciò, ha aggiunto, «farebbe immediatamente aumentare i prezzi mondiali del petrolio».