Israele: abbiamo ritardato l'atomica iraniana di almeno 2 o 3 anni

Israele stima che i suoi attacchi contro l’Iran abbiano ritardato la possibilità di Teheran di sviluppare un’arma nucleare «di almeno due o tre anni», ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar in un’intervista pubblicata sul tedesco Bild. L’offensiva israeliana, che ha colpito centinaia di siti nucleari e militari, uccidendo comandanti di alto rango e scienziati nucleari, ha prodotto risultati «molto significativi», ha detto Saar. «Secondo le valutazioni che riceviamo, abbiamo già ritardato di almeno due o tre anni la possibilità che avessero una bomba nucleare», ha affermato Saar.

«Il fatto che abbiamo eliminato coloro che hanno guidato e promosso la militarizzazione del programma nucleare è estremamente importante», ha dichiarato Saar a Bild. «Abbiamo già ottenuto molto, ma faremo tutto il possibile. Non ci fermeremo finché non avremo fatto tutto il possibile per rimuovere questa minaccia».

L'Iran, che ha reagito all’offensiva senza precedenti lanciata da Israele il 13 giugno con attacchi con droni e missili, nega di voler acquisire armi nucleari. Saar ha anche affermato che il governo israeliano non ha «indicato il cambio di regime» nella Repubblica Islamica come «un obiettivo di questa guerra».