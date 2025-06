Migranti, Trump vince l'appello: può schierare la Guardia nazionale per le espulsioni

Donald Trump vince nel merito in appello nel braccio di ferro legale col governatore democratico della California, Gavin Newsom, sul dispiegamento da parte del presidente americano della Guardia nazionale nelle proteste a Los Angeles per i raid anti-migranti.

Una corte d’appello ha ribaltato la decisione di un giudice di grado inferiore, secondo cui il commander in chief aveva agito illegalmente quando aveva attivato i soldati, nonostante l’opposizione del governatore del Golden State. Invece in seconda istanza i giudici hanno concluso che «è probabile che il presidente abbia esercitato legalmente la sua autorità statutaria» nel federalizzare il controllo della Guardia nazionale.

Il collegio dei tre giudici - due dei quali nominati da Trump - ha inoltre stabilito che, anche se il governo federale non avesse informato il governatore della California prima di impiegare la Guardia nazionale come richiesto dalla legge, Newsom non aveva il potere di veto sull’ordine del presidente Usa.